Yerköy İlçesine bağlı Saray köyünde, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarının yanındaki hasat edilen tarlada henüz bilinmeyen nedende yangın çıktı.

Yozgat-Ankara karayolu E-88 karayolu üzerinde Saray mevkiinde bir tarlada çıkan yangını yoldan geçen araç sürücüleri fark etti. Sürücüler durumu itfaiyeye bildirdi.

Sürücüler seyir halinde iken, yolu bir anda duman kapladığını belirterek, “yangının TMO’ya ait tahıl silolarının hemen yanı başında bulunan tarlada çıktığını gördük. Görüş mesafemiz baya düştü durumu hemen itfaiyeye bildirdik. TMO silolarının yanında öbekler halinde açık olarak stoklanmış tahıllar bulunuyor ve bu açık stokların yanındaki tarlada başlayan anız yangını tehlikeye davetiye çıkarıyor” dediler.

YETKİLİLERDEN ANIZ YAKMAYIN UYARISI

Uzmanlar anız yakmanın yanlış bir uygulama olduğunu, toprağın doğal yapısına ve verimliliğine zarar verdiğini söyledi.

Çiftçilerin anız yakma alışkanlığından vazgeçmeleri gerektiğini ifade eden Uzmanlar, hasat mevsiminin ardından tarlada kalan atıkların yakılarak yok edilmesinin hem hava kirliliğine yol açtığının hem de tarlada yaşayan canlılara zarar verdiğini belirtti.

Çevre Kanunu'na göre anız yakanlar için ceza tutarının dekar başına 244 lira olduğunu aktaran Uzmanlar, "Anız yangını cezalarının orman ve sulak alanlara bitişik yerlerle meskun mahallerde işlenmesi durumunda ise 5 katına kadar çıkmaktadır. Çiftçilerimizden anız yakmaktan kaçınmalarını istiyoruz" dedi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Alpaslan Demir