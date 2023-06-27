TMO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hasat ve ürün arzının yoğun olduğu bu süreçte, üreticilerimiz ve sektörün bilgi sahibi olmalarını teminen; 2023 yılında hasat edilen ve önceki yıllardan devreden buğday ve arpa stoklarımız için 2023-2024 satış sezonu başında uygulanacak satış fiyatlarımız; makarnalık buğdayda tonu 10 bin 200 lira, ekmeklik buğdayda tonu 9 bin 350 lira, arpada tonu 7 bin 725 lira olarak belirlenmiştir” denildi. İHA