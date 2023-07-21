Başkan Şevki Güngör ‘Yozgat’ta hasadın devam ettiği günlerde TMO alımları hızlandırmalıdır’ dedi.

Başkan Güngör yaptığı açıklamada; “TMO Hububat alımlarını hızlandırmalı. 2023 yılı ilçemizde 485 bin dekar alanda Arpa Buğday hububat tarımı gerçekleştirdik. İlçemizde tahminimce toplamda 155 bin ton civarında ürün bekleniyor. Birçok çiftçimiz sistem üzerinden TMO'dan randevu almayı beceremiyor. TMO ve lisanslı depolar randevuları kolaylaştırıp kendi bünyesinde çiftçilerimize randevu vermeli. Şu an itibari ile TMO nazlı alım uyguluyor. Derhal hızlı alıma geçmeli daha önceki yıllarda olduğu gibi Tarım Kredi Kooperatifleri ve Türk Şeker sahaya inerek hububat alımı yapmalıdır. Toprak Mahsulleri Ofisi ve lisanslı depoların uyguladığı bu nazlı alım sistemi yem fabrikalarının iştahını kabartıyor. Zaten tüccar önünü görmediğinden piyasaya girmekte tereddütlü. Bu şartlar altında üreticilerimiz yetiştirdiği makarnalık buğdayı yem fabrikalarına vermek zorunda kalacaklar. Çünkü üreticilerimizin Tarım Kredi, Ziraat bankası, özel bankalar ve mazot gibi acil ödemesi gereken borçları var. Bizler pandemi sürecinde tüm bölgelerimizde her türlü bitkisel üretimi yaparak ülkemizi hiçbir dış ülkeye muhtaç etmedik. Ukrayna Rusya savaşı çıkınca birçok ülke bizden hububat ve tarım ürünleri dilendi. Türk çiftçisinin kıymetinin anlaşılması için illa ki bir virüs, pandemi olması mı lazım” diye konuştu. Haber Merkezi