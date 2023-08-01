Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Konya Başmüdürlüğü tarafından düzenlenen buğday hasadına katıldı.

Hasat programında, bakanlığa bağlı araştırma enstitüsü tarafından geliştirilen Çesit-1252 Makarnalık Buğdayı biçerdöverin direksiyonuna geçerek hasat eden Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, çiftçilerle sohbet ederek aşure dağıttı.

Bakan İbrahim Yumaklı ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal hasat programının ardından Konya Ticaret Borsası'nda düzenlenen Tarımsal Üretim Planlaması Bölge İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda yaptığı açıklamada ülke genelinde bu hafta sıcaklık rekorunun kırıldığını belirten Bakan Yumaklı “Küresel ısınmanın etkilerini yaşadığımız şu günlerde daha fazla ormanlık alanımız yanmadan bu süreci atlatmaya çalışıyoruz” diye aktardı.

Toplantıda TMO hububat alım faaliyetlerini değerlendiren İbrahim Yumaklı, “Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ulaştığı tarihi alım rekorlarını açıklıyorum” diyerek TMO verilerini paylaştı.

TMO’nun yoğun bir alım kampanyası yürüttüğünü belirten Bakan Yumaklı, "TMO kurulduğu günden bugüne kadar gerçekleşen en yüksek günlük alım miktarı olan 200 bin tona ulaştı. Bir günde 200 bin ton alım yaptı. Yine 584 alım noktasıyla tarihinin en yüksek alım noktasına çıktı. Hasat başlangıcından itibaren 5,7 milyon ton hububat aldı. Yani 2021 yılında bu rakam neredeyse yoktu. Bu alımın 5,3 milyon tonu sadece temmuz ayında alındı. Yani bir ayda TMO 5,3 milyon ton hububat aldı" ifadelerini kullandı.

"TMO TOPLAM 10 MİLYON TON HUBUBAT ALACAK"

Bakan Yumaklı, devletin üretenin ve çiftçinin yanında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "İnşallah olmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar almış olduğu ürünlerin bedeli de yaklaşık 46 milyar lira. Bu da yaklaşık her gün 1,5 milyar liralık bir ödemenin çiftçilerimize yapıldığı anlamına gelir. Tahminimiz bundan sonra hasat döneminin sonuna kadar TMO toplam 10 milyon ton hububat alacak. Başka bir rekor da 440 bin randevuyla 10,1 milyon tonluk ürün için randevu verilmesi oldu."

Bakanımızın programı sonrasında Konya Başmüdürlüğümüze geçen TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, burada Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanı Gökhan Gürbüz, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Fatih Kaya ve Ticaret Dairesi Başkanı Çağatay Maraş ile bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantı sonrasında Güldal, basına TMO faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haber Merkezi