Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), son aldığı kararla yerel gazetelere önemli bir darbe indirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle birlikte, TMMOB'nin genel kurul ilanları bundan böyle basılı gazetelerde yayımlanmayacak. İlanlar, TMMOB'nin kurumsal internet sitesinde ve birliğin belirlediği dijital platformlarda yayınlanacak.

Bu değişiklik, yerel basında uzun yıllardır yer alan TMMOB genel kurul ilanlarının dijital platformlara kaydırılması anlamına geliyor. Önceki düzenlemede, TMMOB Genel Kurulu ve diğer önemli duyuruların, oda merkezlerinin bulunduğu yerlerdeki gazetelerde yayımlanması zorunluydu. Ancak yapılan yönetmelik değişikliği bu zorunluluğu kaldırdı.

Yeni düzenleme, basın camiasında geniş çaplı tepkilere yol açtı. TMMOB'nin bu adımı, Tasarruf Paketi'ne karşı eleştirilerde bulunan bir kurumun basının sürdürülebilirliğine katkıda bulunma çabasına ters düşen bir hamle olarak değerlendirildi. Bazı kesimler, TMMOB'nin bu kararını "gazetelerin ekmeğine göz dikmek" şeklinde eleştirirken, bu değişikliğin yerel basının ilan gelirlerini ciddi şekilde etkileyebileceği endişesi dile getiriliyor.

TMMOB'nin aldığı bu karar, yerel basının mali yapısını ve sürdürülebilirliğini tehdit eden bir gelişme olarak görülüyor. Yerel gazeteler, bu değişikliğin olumsuz etkilerini hafifletmek için çeşitli stratejiler geliştirmek zorunda kalabilir.