Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbirinden başvurular kabul edilecek.

Yozgat Valiliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD III Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanı’nı yayımladığını duyurdu.

Valilik, “TKDK IPARD-III Programı 9'uncu Başvuru Çağrısını ilan etti. Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen program kapsamında, hayvancılık projelerine yüzde 60- 75 hibe verilecektir” ifadelerini kullandı.

2025 yılı mart ayında açıklanan çağrı takvimi çerçevesindeki 9'uncu Başvuru Çağrı İlanı'nın bütçesi 43 milyon avro olacağı bildirildi.

Çağrı kapsamında, 'Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar' tedbiri doğrultusunda kırmızı et, kanatlı eti, süt ve yumurta üreten işletmelere yüzde 60 ila yüzde 75 oranında hibe desteği sağlanacak.

Başvurular 15 Eylül 2025 tarihinde başlayacak olup 3 Kasım 2025 tarihinde online Proje Başvuru Sistemi kapanacak. Proje dosyalarının son teslim tarihi ise 14 Kasım 2025 olarak belirlendi. Başvurular, yatırımın gerçekleştirileceği ilin il koordinatörlükleri veya il irtibat ofislerine yapılabilecek.