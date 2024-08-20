Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörlüğü tarafından yüksek hava sıcaklıkları konusunda vatandaşlar uyarıldı.

İç Anadolu Bölgesinde beklenilen yüksek hava sıcaklıkları dolayısıyla vatandaşların orman ve anız yangınlarına neden olabilecek davranışlardan uzak durmaları gerektiği bildirildi.

Konu ile ilgili TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre Bölgemizde; yüksek hava sıcaklıkları beklendiğinden orman ve anız yangınlarına neden olabilecek davranışlardan uzak duralım! Çöp ve sigara izmaritlerini ormanlık alanlara atmayalım. Hassas bölgelerde kamp ve piknik ateşi yakmayalım. Tarla ve arazi temizliklerinde ateş kullanmayalım” denildi.