Kadınlar TKDK sayesinde hayallerini gerçekleştirip iş sahibi oluyor.

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü tarafından yönlendirilen Gülhan Karaca, kendi işini kurup hayallerine kavuştu.

“İNANIN VE DEVAM EDİN”

Desteklerden yararlanan Gülhan Karaca, “1980 Yozgat doğumluyum. İlk ve orta öğretimimi Yozgat’ta tamamladım. İşletme Fakültesi mezunuyum. Şimdi ise kendi işimi kurdum. TKDK özellikle kadın yatırımcılara pozitif ayrımcılık yapıyor. Bunu ben yaşadığım için rahatlıkla dile getiriyorum. Kadınlarımız inansın ve devam etsinler. Kalanını TKDK tamamlayacaktır. Tarım ve Orman Bakanımıza, TKDK Yozgat Koordinatörlüğüne ve bana bu aşamada destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“KONAKLAMA TESİSİ HAYATA GEÇTİ”

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, “Gülhan Karaca, TKDK'nın kadınlar için sağladığı pozitif ayrımdan yararlanarak aldığı destekle memleketi Yozgat'ta hayalindeki yeme, içme ve konaklama tesisini hayata geçirdi” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan