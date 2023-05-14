Yozgatlı çiftçilerinde desteğinden yararlandığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) çevre illerde de desteklerine devam ediyor.

Çeşitli sektörlerde 2022’de hayata geçirilen Avrupa Birliği (AB) standartlarındaki yatırımlarla binlerce vatandaşa yeni iş sahaları açıldı.

Uluslararası piyasalara da ürün gönderen bazı firmalar, Türkiye’nin dış ticaretine katkı sağlıyor.

KAPADOKYA’DA GÜN BATIMININ EN KEYİFLİ İZLENDİĞİ YERE BUTİK OTEL

Nevşehir’de yaşayan 41 yaşındaki makine mühendisi Önder Özok, gün batımının en keyifli izlendiği ve Kapadokya’nın zirvesi olarak ünlenen yere butik otel açtı.

Metal, ahşap, cam seramik, bez ve deri mamul olmak üzere her türlü hediyelik eşya imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı yapan Özok, doğup büyüdüğü bölgenin turizmle iç içe olması nedeniyle turizme ilgi duymaya başlayınca bir dönem küçük çaplı turizm faaliyetlerinde bulundu ve Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü de okudu.

Özok, bölgeye her yıl gelen yerli ve yabancı turist sayısındaki artış ve Kapadokya turizminin bölge ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu dikkate alarak, butik otel açmaya karar verdi.

TKDK Nevşehir İl Koordinatörlüğüne proje başvurusu yapan Özok, projesinin onaylanmasıyla 1,5 milyon liraya mal olan yatırımı için 505 bin TL hibe aldı.

3’ü süit olmak üzere toplam 7 oda kapasiteli butik otelde AB standartlarında hizmet sunuluyor ve 3 vatandaş istihdam ediliyor.

MALATYA’DAN YILLIK 5 BİN TON KURU KAYISI İHRACATI

Malatya’da Eroğlu ailesinin 4. kuşakları tarafından yürütülen kayısı işleme paketleme firması yıllık 5 bin ton kuru kayısı ihracatı yapıyor.

Şirket yetkililerinden Mustafa Eroğlu, yaptığı açıklamada, kuru kayısı ticareti konusundaki ilk adımların, 1950'li yılların başında, büyük dedeleri Abdullah Eroğlu tarafından atıldığını söyledi.

Üretimin yüzde 95’inin ihracata yönelik olması nedeniyle AB standartlarında tesis yapmak için IPARD Programı desteklerinden yararlanma kararı aldıklarını belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

“Yaklaşık 17,5 milyon liraya mal olacak yatırımımız için proje hazırladık ve TKDK Malatya İl Koordinatörlüğüne sunduk. Projemiz onaylandıktan sonra 1 yıl gibi kısa sürede Organize Sanayi Bölgesi’nde tahsis ettiğimiz 12 bin metrekare alanda inşaatını tamamladık ve 5,5 milyon TL hibe aldık. Makine ekipman parkurlarımızı ülkemizin en iyi üreticilerinden aldık. İşletmemiz 150 çalışanıyla dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiriyor.”

Eroğlu, işletmenin alanında bölgenin en büyük kuru kayısı ve meyve sebze işleyen tesisi olduğunu kaydetti.

GENÇ GİRİŞİMCİDEN YILLIK 6 BİN TON PELET ÜRETİMİ

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kalkancı köyünde yaşayan 29 yaşındaki girişimci Oğuzhan Karaman, yıllık 6 bin ton pelet üretiyor.

18 yaşından beri aile mesleği inşaatçılıkla ilgilenen Karaman, pelet üretimi yapmaya karar verdi ve çeşitli araştırmalar yaptı.

Karaman, araştırmaları esnasında TKDK desteklerini öğrendi ve TKDK Erzincan İl Koordinatörlüğüne yatırım bedeli 3,5 milyon TL’lik proje sundu. Yatırımını tamamlamasının ardından 2,2 milyon TL hibe alan Karaman, yıllık ortalama 6 bin ton pelet üretiyor.

Karaman, 10 vatandaşı istihdam ettiği tesisinden yakın zamanda Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor. Haber Merkezi