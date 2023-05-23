Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yapılan açıklamada, “Eğitim başvuruları; “ http://basvuru.tse.org.tr/uye/ “ adresi üzerinden 18 Mayıs 2023(saat 9:00) tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır. Başvuru işlemleri yazılım aracılığı ile alınacak olup belirtilen süre içerisinde başvuru alımı yapılabilecektir. Belirtilen tarihten önce başvuru işlemleri kapalı konumda olacaktır. Başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını “ Görsel Anlatım.pdf “ ekinden inceleyebilirsiniz. Başvuru yapımından önce; Görsel anlatım ekinde belirtildiği gibi adımları takip ederek “Diploma ve Pdf olarak taratılmış başvuru evrakları” ve “Dekont” ekini taratılmış olarak sisteme yüklemeniz istenecektir. Bu ekleri daha önceden taratılmış olarak hazır bulundurmanız, başvuru işlemlerini kısa süre içerisinde bitirmenize yardımcı olacaktır. İstenen ekleri sisteme yükledikten sonra; TSE ilgili personelinin; yüklemiş olduğunuz eklere onay vermesi durumunda başvuru işlemlerinize devam ederek tüm başvurunuzu tamamlamanız gerekmektedir. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra e-mail adresinize; Başvurunuzun onaylandığını belirtilen mail gelecektir, bu mail geldikten sonra belirtilen yer-gün ve saatte Eğitim Salonunda bulunabilirsiniz. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra herhangi bir form göndermenize gerek kalmamaktadır. Başvuru işlemleri veya Eğitim hakkında sorularınız için Sayfanın alt kısmındaki “İletişim” bölümünden bize ulaşabilirsiniz

Eğitim Tarihi: 10-14 Temmuz 2023( 4.5 gün eğitim- 0.5 yarım gün sınav)

Toplam eğitim, sınav ve sertifika ücreti: 6 bin 170 lira + yüzde 18 KDV = 7 bin 280,6 lira

Ödeme dekontu sisteme yüklenirken açıklama bölümüne istenilen faturanın Hangi şirket veya kişi adına olduğu vergi numarası. Vergi Dairesi, adres gibi bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Katılımcıların en az ön lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

Belge Geçerlilik Süresi: IPARD Proje Danışmanı belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. IPARD Proje Danışmanı belge süresinin bitiminden sonra yeniden belgelendirme şartlarını karşılayarak yeniden belgelendirme geçişini sağlayamaması durumunda tüm haklarını kaybeder. Aday yeniden ilk kez belgelendirmede istenen şartları sağlamak zorundadır.

Yeniden belgelendirme başvurusu yapılabilecek son tarih, belge bitiş tarihi ve benzeri sürelerin takibi belgeli Proje Danışmanının sorumluluğundadır.

Yeniden Belgelendirme: IPARD Proje Danışmanı kategorisinde tekrar belgelendirme amacıyla TSE-PBM’ye başvuran belgeli/ belgelendirme şartlarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda asgari 1 günlük (Mevzuat ve Standart Eğitimi), belge yenileme eğitimine katılmalıdırlar.

Kontenjan 50 kişi ile sınırlıdır. Eğitim Yeri ve Tarihi ile ilgili değişimler; TSE tarafından tek taraflı olarak değiştirme yetkisine sahiptir. Son başvuru tarihi 7 Temmuz 2023 olup kontenjan talep yoğunluğu sebebiyle daha önceden dolabilir. Başvuru işlemleri iki aşamalı olup, Birinci aşama diploma onayı ikinci aşama dekont onayıdır. Katılımcılar ikinci aşama olan, ödeme onayını almadığı takdirde kesin katılımcı listesine alınmayacaklardır. Başvuru aşamalarını üzerimdeki görevler bölümünden takip etmek katılımcının sorumluluğundadır. Ödemesini bankaya yaptığı halde sisteme dekont yüklemesinde geç kaldığı için listeye giremeyen katılımcılar, aynı dekontla bir sonraki programa başvuru yapabileceklerdir. Ulaşım ve konaklama katılımcıların sorumluluğundadır. TSE IPARD Eğitim Programı EK’te mevcuttur. Başvuru işlemleri veya eğitim hakkında sorularınız için Sayfanın alt kısmındaki “İletişim” bölümünden bize ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verildi. Haber Merkez