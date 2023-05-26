Yapımı 3,7 milyar liraya mal olan işletmeler için toplam 2,6 milyar lira hibe ödendi.

Kırsal turizmden tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, hayvancılıktan tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesine, el sanatlarından yenilenebilir enerjiye birçok sektörü içeren işletmelerde 5 bin 600 vatandaşa iş kapısı açıldı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla hazırlanan Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında sağlanan desteklerle mevcut işletmeler modernize ediliyor ve AB standartlarında yeni işletmeler kuruluyor.

IPARD Programı’yla yerinde üretilenin yerinde işlenerek kırsal istihdamın artırılması ve çalışma çağındaki 18-40 yaş nüfusun kente göçünün önlenmesi amaçlanıyor.

BU TESİSİN ENERJİ MALİYETİ GÜNEŞLE DÜŞÜRÜLÜYOR

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde faaliyet gösteren bir meyve-sebze kurutma ve paketleme tesisinin elektrik ihtiyacı çatısına kurulan güneş enerjisi panellerinden karşılanıyor.

Tesis yetkililerinden elektrik elektronik mühendisi Dudu Gamze Eroğlu, yaptığı açıklamada, 28,9 bin metrekare alanda faaliyet gösteren tesisin, bölgede yetiştirilen meyve ve sebzelerin kurutma ve paketlenmesine yönelik yatırımlar için kurulduğunu söyledi.

Tesisin enerji maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla TKDK Hatay İl Koordinatörlüğüne 8,3 milyon TL tutarındaki proje için başvuru yaptıklarını belirten Eroğlu, “Projemiz onaylandıktan sonra panelleri kurduk ve 4,6 milyon TL hibe aldık. 3 bin 36 fotovoltaik panel kullanılmıştır. İşletmede yıllık 2 bin 332 kilovat üretim yapılmaktadır. TKDK desteğiyle enerji maliyetimizi azalttık.” diye konuştu.

Eroğlu, tesisin tüketim fazlasını ise bölgenin enerji tedarikçisi elektrik dağıtım şirketine sattıklarını kaydetti.

DİYARBAKIR DA ARTIK LAVANTA KOKUYOR

Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Dutveren köyünde yaşayan 33 yaşındaki kadın girişimci Mesil Kepoğlu, lavanta yetiştiriyor.

Kepoğlu, Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra köyüne yerleşerek çiftçilik yapmaya başladı.

TKDK Diyarbakır İl Koordinatörlüğüne toplam yatırım bedeli 3,5 milyon liralık proje sunan Kepoğlu, yatırımı tamamlamasının ardından 2 milyon TL hibe aldı.

Kepoğlu, yaptığı açıklamada, dönemsel olarak 12-60 kişi istihdam sağlayan firmada sonraki dönemler için biberiye, kekik ve papatya işlemeyi planladığını söyledi.

Kepoğlu, numune gönderdiği Hollanda, Katar ve Yunanistan firmalarıyla ihracat için görüşme halinde olduklarını ifade etti.

KADIN GİRİŞİMCİDEN IŞIKLI GÖLÜ MANZARALI RESTORAN YATIRIMI

Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşayan kadın girişimci Gülten Büyükkal, Işıklı Gölü kenarına hayalini kurduğu restoranı açtı.

Büyükkal, yatırım sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

“27 yıl ayakkabı mağazası çalıştırdım. Çivril Işıklı Gölü kenarında bir restoran hayali kuruyordum. Bu hayali gerçekleştirmek için araştırmalara başladım ve TKDK TKDK Denizli İl Koordinatörlüğünün düzenlediği bir bilgilendirme toplantısında hibe fırsatlarını öğrendim. Yatırım yapmaya karar vererek proje başvurusu yaptım. Projenin onaylanmasıyla 1,3 milyon liraya mal olan restoranı inşa ettim ve TKDK’dan 496 bin TL hibe aldım.”

Büyükkal, restoranın doğayla iç içe, göl ve dağ manzarasının arasında kahvaltı, balık, ızgara çeşitleriyle misafirlerine hizmet verdiğini dile getirdi.

İşletmenin kapalı ve açık alandaki masalarıyla aynı anda 300 kişiye hizmet verebildiğini aktaran Büyükkal, “Genelde göl balıkları sazan, dişli (turna) balıklarını ızgara tarzında sunuyoruz. Meze ve salataların tamamına yakınını kendi bahçemizden elde ettiğimiz ürünlerden hazırlıyoruz. Aile işletmesi olarak 4 kişinin istihdam edildiği tesiste müşterilerin çoğaldığı bahar ve yaz aylarında yine işletme çevresindeki sakinlere de istihdam olanağı sağlanıyor.” değerlendirmelerinde bulundu.

Büyükkal, restoranın yanında doğayla uyumlu bungalov tarzı konaklama tesisi de kurmayı planladıklarını sözlerine ekledi. Haber Merkezi