Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 23 Ağustos 2024 tarihinde IPARD III Programı çerçevesinde dördüncü başvuru çağrısını yayımladı. Bu çağrı, tarım ve çevre sektörlerinde atılacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TARIM VE ÇEVRE ALANINDA YENİ DESTEK İMKÂNI

TKDK'nın resmi web sitesinde duyurulan çağrıya göre, "Tarım-Çevre İklim ve Organik Tarım" tedbiri kapsamında "Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü" sektöründen başvurular kabul edilecek. Bu destek başvuruları, pilot bölge olarak seçilen Ankara'nın Beypazarı ilçesinde gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR İÇİN DETAYLAR

Yozgatlıların yakından takip ettiği IPARD III Programı’nın dördüncü başvuru çağrısı, tarım ve çevre alanlarında sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen projelere destek vermeyi amaçlıyor. Başvuruların kabul edileceği bu program, tarım sektöründe faaliyet gösteren girişimciler ve çevre dostu uygulamalara önem veren projeler için önemli bir fırsat sunuyor.