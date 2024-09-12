Afyonkarahisar’da düzenlenen, “IPARD III Prosedürleri Kapsamında Kontrol Sistemlerinin Uygulanmasının Etkinliğinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi" programına katılan Kurum Başkanı Antalyalı, Türkiye’nin kırsal kalkınma sürecindeki rolünü daha da güçlendirmek amacıyla yoğun çaba gösteren tüm yöneticilere ve personele teşekkürlerini iletti.

Program vesilesiyle, TKDK yöneticileri ve personeline Tarım Bakanlığı tarafından uygulanan üretim planlaması ile bitkisel ve hayvansal üretim kapsamındaki yeni destekleme modeline ilişkin eğitimler de verildi.

Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak’ın katılımıyla gerçekleşen eğitimde, Tarım ve Orman Bakanlığının hayvansal ve bitkisel üretim planlamaları kapsamında yeni destekleme modelinin ayrıntıları anlatıldı.

Açılış programı ve üretim planlaması sunumlarının akabinde, Antalyalı Başkanlığında Genel Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. TKDK merkez yöneticileri ve il koordinatörlerinin hazır bulunduğu toplantıda, IPARD III Programı başvuru çağrı ilanlarındaki mevcut durum, 2024 yıl sonu hedefleri, proje yönetimi, yerinde kontrol, personel ve destek hizmetleri ile finansman konuları değerlendirildi.

Başkanı Ahmet Antalyalı, program kapsamında IPARD hibe destekleriyle Afyonkarahisar’da hayata geçirilen hayvancılık işletmelerini de ziyaret etti. Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay ile TKDK İl Koordinatörü Zülgari Özdemir ve İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak’ın eşlik ettiği ziyarette, işletmelerin bölge ekonomisine ve sektöre sağladığı katkılar üzerine üreticilerle istişarelerde bulunuldu.