Ahmet Gülhan, 1940 senesinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Tophane Erkek Sanat Okulu Motor Bölümü ve Akşam Teknik Okulu Makine Bölümü’nde tamamladı.

Genç yaşlarında atletizme ilgi duydu, Fenerbahçe Spor Kulübü atletizm takımında yarıştı ve Türkiye şampiyonlukları kazandı.

1960 Olimpiyat kadrosuna seçildi. Tiyatroya adımı ise tamamen tesadüfi bir şekilde, bir arkadaşının yerine sahneye çıkmasıyla başladı. Bu deneyim onun hayatının akışını değiştirdi.

Ünlü oyuncu Cahide Sonku’nun dikkatini çekti ve profesyonel oyunculuğa Cahit Irgat’la kurdukları turne tiyatrosunda “Taşra Kızı” oyunuyla başladı. 1965’te Rıfat Ilgaz’ın “Hababam Sınıfı” oyununda sahne aldı. 1967’de Haldun Taner’in önerisiyle Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nu kurdu. Türkiye'nin ilk kabare tiyatrosu olan bu yapının hem organizasyonunu üstlendi hem de yönetmenlik yaptı.

1978 yılında eşi Gülümser Gülhan ve Haldun Taner’le birlikte “Tef Kabare” tiyatrosunu kurdu. Ardından Dostlar Tiyatrosu’nda çalıştı. 1980’li yıllardan itibaren sahneye yönetmen olarak döndü ve birçok başarılı oyunu yönetti.

Ahmet Gülhan’ın ölüm haberini ilk olarak oyuncu Umut Oğuz, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle duyurdu. Oğuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türk tiyatrosunun en önemli oyuncularından biri, Devekuşu Kabare’nin kurucularından, bilgi deryası güçlü yönetmen, beni sahnede izleyip oyuncu eden, hayatıma her dokunuşunda kendimi bulduğum efsane adam, manevi babam Ahmet Gülhan’ı kaybettik. Başımız sağ olsun.”