Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına ağustos ayında 4 ile 5 TL arasında bir zam yapılacağını duyurdu. Bu açıklama, Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'nin 3 Temmuz'da açıklanmasının ardından geldi.

Geçtiğimiz günlerde Gelir İdaresi Başkanlığı, sigaraya 6.49 TL, benzine 1.84 TL, motorine 1.72 TL ve oto gaza 1.41 TL ÖTV artışı gerçekleştirdiğini bildirmişti. Bu düzenlemenin hemen ardından sigaraya art arda zamlar uygulanmaya başlamıştı.

Erol Dündar, Temmuz ayında uygulanan zamların aslında 8-9 TL civarında olması gerektiğini belirtti. Ancak, fiyat listesini daha düşük bir artışla güncelleyen grubun, diğer grupların zamları ertelemesine neden olduğunu ifade etti. Dündar, "Ağustos ayında 4-5 TL civarında bir zam bekliyoruz. Firmalar henüz hazırlıklarını tamamlamadılar. İlk yapılan 8-9 TL’lik zamlar aslında gerekli olan miktardı," dedi.

Sigara kullanıcılarını etkileyen bu gelişme, önümüzdeki dönemde fiyatların artışını gündeme taşıyacak gibi görünüyor. Tekel bayileri ve sigara tüketicileri, yeni fiyat düzenlemeleri hakkında detaylı bilgi için gelişmeleri takip etmeye devam edecekler.