Tiryakilere kötü haber geldi. Temmuz ayında güncellenecek ÖTV ile birlikte sigaraya büyük zam bekleniyor. En ucuz sigaranın 70 TL'ye dayanacağı ifade ediliyor.

Sigara tiryakilerini üzecek haber Temmuz ayında geliyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) güncellemesi ile birlikte sigara fiyatlarına büyük zam bekleniyor. En ucuz sigaranın 70 TL'ye kadar çıkacağı öngörülüyor.

Son dönemde sigaraya yapılan ardı ardına zamların ardından, asıl büyük zammın Temmuz ayında gerçekleşeceği bildirildi. Geçtiğimiz haftalarda sigaraya yapılan 3 TL'lik zam birçok marka için geçerli olmuştu. Ancak Temmuz ayında en ucuz sigaranın 66 TL olacağı ifade edildi.

ÖTV TEMMUZ AYINDA GÜNCELLENECEK

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncellenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), sigara ve alkollü ürünlerin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 2023 yılının ilk beş ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 17,87 olarak açıklanmıştı. Uzmanlar, yılın ikinci yarısında ÜFE artışının yüzde 20'nin üzerinde olacağını ve bu durumun sigara fiyatlarına yansıyacağını öngörüyorlar.

SİGARAYA 10 TL'LİK VERGİ ARTIŞI BEKLENİYOR

Ekonomim'de yer alan habere göre, mevcut durumda sigara üzerinden alınan maktu vergi, paket başına 1.4249 TL seviyesinde. Bu, 20 sigaralık bir pakette toplamda 28,5 TL'ye denk geliyor. Eğer yüzde 20'lik bir vergi artışı yapılırsa, bu rakam 34,2 TL'ye yükselecek. Ayrıca, mevcut ek maktu vergi 4,8 TL iken, yüzde 20'lik bir artış sonrasında 5,8 TL'ye ulaşacak. Bu hesaplamalar ışığında sigaranın perakende satış fiyatının 60 TL'nin altında kalmayacağı tahmin ediliyor. Zaten piyasadaki en ucuz sigara 56 TL olduğu için, 10 TL'lik bir vergi artışı sonucunda fiyatın 66 TL'ye çıkması bekleniyor.

Sigara fiyatlarındaki artışın başlıca nedeni, her yıl düzenli olarak güncellenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının artırılmasıdır. Özellikle üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) artışlar, sigara fiyatlarına doğrudan yansıtılmaktadır. 2023 yılı için öngörülen yüzde 20'lik ÜFE artışı, sigara fiyatlarını önemli ölçüde artıracaktır.