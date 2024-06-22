Ocak 2024'te başlayan zam dalgasına bir yenisi daha eklendi. O tarihte beş sigara grubuna daha zam yapılacağı belirtilirken, sigara fiyatlarının 3 ila 8 TL arasında artacağı bildirildi.

Temmuz ayında maktu vergilerde beraber yapılacak düzenlenmeyle Winston, Camel, Marlbora, Parliament, Muratti marka sigaralara zam geleceği duyuruldu.

Yılbaşından bu yana sigara fiyatlarına arka arkaya zam gelirken, temmuz ayında beş sigara grubuna daha zam yapılacağı ortaya çıktı.

Kanun gereği, sigaradan alınan ÖTV, ocak ve temmuz aylarında son altı aylık üretici enflasyonu (ÜFE) oranında artırılıyor. Bu altı aylık dönemde ÜFE'nin yüzde 20'nin altında kalmayacağı ve sigaranın perakende satış fiyatının 60 TL'nin altına düşmeyeceği ifade ediliyor.

4 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Bu anlamda 5 gruptaki sigaralara 3 ila 8 TL arasında olan fiyatlarda zam gelmesi bekleniyor. Uygulanacak olan zam 4 Temmuz'dan itibaren sigaralara yansıyacak.

HANGİ MARKALARA NE KADAR ZAM GELECEK?

65 TL Winston marka sigaranın fiyatı 6 TL artarak 71 TL'ye çıkacak.

Camel Yellow - Brown marka sigaranın 63 TL olan fiyatı da 6 TL yükselerek 69 TL'ye çıkacak.

69 TL olan kısa Parliament marka sigara 6 TL yükselerek 75 TL'ye çıkacak.

Marlbora Touch, 66 TL'den 8 TL zamlanarak 72 TL'ye çıkacak.

65 TL olan Muratti de 6 TL artarak 71 TL'ye çıkacak.