Türkiye genelinde artan enflasyon ve döviz kurlarındaki yükseliş, ürün ve hizmet fiyatlarında zamları beraberinde getiriyor. Bu kapsamda tütün ürünleri de yeni bir fiyat artışına hazırlanıyor.

Tele1.com.tr’ye konuşan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına ekim ayında yeni bir zammın yapılmasının beklendiğini açıkladı.

5 TL’lik Artış Bekleniyor

Dündar, sigara fiyatlarındaki artışın 5 TL civarında olabileceğini ifade etti. Sigara fiyatlarına son zam temmuz ayı sonunda ve ağustos başında uygulanmıştı.

TBYD Başkanı Dündar, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) güncellemesiyle birlikte yeni yılda da sigara fiyatlarına zam geleceğini öngördüklerini ifade etti.

Dündar, daha önce yaptığı açıklamada firmaların maliyet artışlarını tek seferde değil, kademeli şekilde fiyatlara yansıttıklarını açıklayarak, şu ifadeleri kullanmıştı, “ÖTV arttı ama firmalar bu miktarda zam yapmadı. Tek seferde 10 TL’lik zam yerine temmuz ayında 5 TL’lik zam yapıldı. Firmalar, zammı alıştıra alıştıra vermek istiyor. Bu yüzden önümüzdeki ay bir 5 TL’lik daha zam bekliyoruz."