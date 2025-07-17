Temmuz başında yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı sonrası başlayan zam furyasında sigara grupları ikinci zam dalgasına geçti. Japon Tobacco International (JTI), British American Tobacco (BAT), Philip Morris (PM), Imperial Tobacco (IT) ve Türkiye Tekel (TT) grupları, farklı tarihlerde sigaralarına yeni zamlar uyguladı.

Söz konusu artışlar, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından kamuoyuna açıklanırken, fiyatlar 17 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak şekilde raflara yansıdı.

6 Aylık Enflasyonla ÖTV Artışı Yüzde 15,71’e Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz'da açıkladığı haziran ayı verileriyle birlikte 2025’in ilk 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ni (Yİ-ÜFE) %15,71 olarak duyurdu. Bu veri, başta sigara ve alkollü içkiler olmak üzere belirli tüketim mallarından alınan ÖTV’nin otomatik olarak güncellenmesine neden oldu.

Bu kapsamda;

Maktu ÖTV tutarı 10,50 TL’den → 12,1495 TL’ye yükseltildi.

Asgari maktu vergi tutarı ise 36,626 TL’den → 42,378 TL’ye çıkarıldı.

Bu artış, tüm sigara gruplarının satış fiyatlarını yukarı yönlü güncellemesine yol açtı.

Grup Grup Güncel Sigara Fiyatları (17 Temmuz 2025 İtibarıyla)

JTI (Japan Tobacco International)

İlk zam: 4 Temmuz’da geldi, sigaralara ortalama 5 TL zam yapıldı.

İkinci zam: 17 Temmuz’da iki markaya 1 TL ve 2 TL’lik ek artış yapıldı.

Fiyat aralığı: En ucuz sigara 85 TL, en pahalı sigara 96 TL

BAT (British American Tobacco)

Zam tarihi: 5 Temmuz

Ortalama zam: 5 TL

Fiyat aralığı: En ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara 96 TL

Imperial Tobacco (IT)

İlk güncelleme: 8 Temmuz’da geldi; fiyatlar 79 TL – 91 TL aralığına yükseltildi.

Ek zam: 10 Temmuz’da yapılan 2 TL’lik artışla en pahalı sigara 93 TL’ye çıktı.

Fiyat aralığı: 79 TL – 93 TL

Philip Morris (PM)

Zam tarihi: 9 Temmuz

Fiyat aralığı: En ucuz sigara 85 TL, en pahalı sigara 94 TL

TT (Türkiye Tekel)

Zam tarihi: 15 Temmuz

Fiyat aralığı: En düşük 79 TL, en yüksek 95 TL

Yeni Giriş Yapan Sigara Grubu

Piyasaya yeni giren yerli üretimli bir grubun en düşük fiyatlı sigarası: 65 TL

Detaylı liste 2 Haziran itibarıyla sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Uzmanlar, sigaraya yapılan zammın temelinde yüksek enflasyon ve vergi yükünün bulunduğunu belirtiyor. Türkiye’de sigara fiyatının yaklaşık %80’i vergi kalemlerinden oluşuyor. Vergi oranları her yılın ocak ve temmuz aylarında otomatik olarak güncelleniyor. Tüketici tarafında ise bu durum hem tüketim alışkanlıklarını hem de ürün tercihini değiştiriyor.

Bayiler ise sık aralıklarla değişen fiyatlardan dolayı stoklama ve satışta zorluk yaşadıklarını ifade ediyor. Özellikle düşük ve orta gelir grubunda yer alan tüketicilerin daha ucuz ürünlere yöneldiği gözlemleniyor.

Yıl Sonunda Yeni Zam Kapıda mı?

Ekonomi çevreleri, yılın ikinci yarısında enflasyonun seyri ve döviz kuru hareketliliğine bağlı olarak, 2025’in son çeyreğinde sigara fiyatlarına yeni bir artış daha gelebileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle yılbaşında uygulanacak yeni ÖTV düzenlemesi ile birlikte sigara fiyatlarının 100 TL bandını aşması olası görünüyor.

Not: Fiyatlar, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği ve saha kaynaklarından elde edilen bilgilere dayanmaktadır. Bölgeler arası dağıtım ve bayi politikaları nedeniyle bazı küçük fiyat farkları olabilir.