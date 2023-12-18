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Her ay yaşanan artışın ardından sigara fiyatlarına bir kötü haber daha geldi. Sigaraya iki zam birden yapılacak ve tiryakileri bu gelişme üzecek. İşte beklenen zam tarihi ve detaylar.

Sigara fiyatlarındaki her ayki 5 TL'lik artışın ardından tiryakilere kötü haber geldi: Sigaraya iki zam birden geliyor. Yeni yıla sayılı günler kala, değerleme oranındaki artış ve Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılacak değişiklik nedeniyle tiryakiler ciddi bir zamlanmayla karşı karşıya kalacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI VE ÖTV'DE ARTIŞ BEKLENİYOR!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı karara göre, yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak belirlendi. Bu oran, birçok kalemde artışı beraberinde getirecek. Ayrıca, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle son 6 ayda meydana gelen değişim oranında ÖTV zammı yapılması bekleniyor. Tahminlere göre, ÖTV zammı yüzde 25 seviyelerinde olacak.

TEMİNAT ZORUNLULUĞU GELİYOR!

Tarım ve Orman Bakanlığı, sigara ve alkol üreticilerine yönelik yeni bir düzenleme başlattı. Bu düzenlemeye göre, üreticiler 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren belirli bir teminat ödeme zorunluluğuyla karşı karşıya kalacaklar. Teminat tutarları ise şu şekilde:

Sigara üreten ya da ithal eden tüm firmalar: 50 milyon TL

Makaron üretenler: 40 milyon TL

Sigara kağıdı ve filtre üretenler her biri için: 5 milyon TL