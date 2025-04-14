Gaziantep’in İslahiye ilçesi, bugün öğle saatlerinde yürek burkan bir trafik kazasına sahne oldu. İlçenin en yoğun bölgelerinden Atatürk Mahallesi Otogar Kavşağı’nda meydana gelen kazada, bir tır ile çarpışan otomobildeki anne ve oğlu yaşamını yitirdi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, saat 13.19 sıralarında T.G. (52) idaresindeki 31 ADP 06 plakalı Mercedes marka tır, dönel kavşaktan çıkmakta olan Mustafa Polat’ın kullandığı 34 KT 8311 plakalı Opel marka otomobile hızla çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak yol kenarındaki reklam panolarına çarptı ve hurdaya döndü.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Polat ile annesi Hüsne Evren Polat, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla hurdaya dönen araçtan çıkarıldı. Ağır yaralı olarak araçtan alınan anneye olay yerinde kalp masajı yapıldı. Yaralılar ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan anne ve oğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırılırken, aileleri ve yakınları acı haberle yasa boğuldu.

Kazadan yara almadan kurtulan tır sürücüsü T.G., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın oluş şekli ve tarafların kusur durumu teknik inceleme sonucu netlik kazanacak.

Kazanın gerçekleştiği anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinde, kavşaktan çıkmak üzere olan otomobile hızla gelen tırın çarpması ve aracın savrularak reklam panolarına çarpması net şekilde görülüyor. Görüntüler kazanın şiddetini ve dramatikliğini gözler önüne serdi.