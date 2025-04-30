Polisin durdurduğu tırın dorsesinde 10 kaçak göçmen yakalandı. Tüm detaylar haberimizde…

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince doğu illerinden İstanbul yönüne doğru düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir tır durduruldu.

Aracın dorsesinde yapılan aramada Afganistan uyruklu 7, Pakistan uyruklu 3 olmak üzere toplam 10 kaçak göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler idari işlemleri sonrası Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilecek.

Amasya’da geçekleşen olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ü. ve İ.G hakkında göçmen kaçakçılığından adli işlem başlatıldı.