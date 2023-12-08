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Samsun’da narkotik polisi tarafından bir tırda yapılan aramada 3 kilo 950 gram skunk adlı uyuşturucu ele geçirildi. Tıra zulalanmış uyuşturucuyu "Tony" adlı narkotik dedektör köpeği buldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda yaptıkları takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde durdurdukları 55 plakalı tırda arama yaptı. Tony adlı narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, tırın dorsesinde çanta içinde paketler halinde 3 kilo 950 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.