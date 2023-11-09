Tahmini Okuma Süresi: dakika

Konya’da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil tıra çarptı. Çarpışma sonrası yoldan çıkarak alev alan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Konya - Beyşehir kara yolunun 27. kilometresi Kent Ormanı mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 AOE 528 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Konya’dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan H.A. idaresindeki 32 ADS 840 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışma sonrası yoldan çıkan otomobil alev aldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü. Kaza sırasında otomobilden savrulan 23 yaşındaki Zeynel B. ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerinin ardından kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.