Niğde'nin Konaklı kasabasında, tarlada geri manevra yapan patates yüklü tırın çarptığı patates işçisi kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay; sabah saatlerinde Niğde merkeze bağlı Konaklı Kasabası Hüyük mevkindeki patates tarlasında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre patates yüklenen tır geri geri manevra yaparken o anda çalışan işçi M.A (55), tırın altında kaldı. Tarladakilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini öğrenildi. Cenaze; savcılık incelemesinin sonrasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.