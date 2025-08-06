Tır ile ATV çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, Canik ilçesi Ankara Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabahattin Karasu (54) idaresindeki 05 ABJ 366 plakalı ATV, Sinan Azgül (30) yönetimindeki 06 DL 6289 dorse plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ATV’de yolcu olarak bulunan Türkan Karasu (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Sabahattin Karasu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Türkan Karasu’nun yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ile hayatını kaybeden kişinin yakınları arasında arbede yaşandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.