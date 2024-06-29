Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun öğrenciler ve aileleri akşam yemeğinde bir araya geldi.

Tıp Fakültesi tarafından organize edilen ve iş insanı Bilal Şahin'in katkıları ile gerçekleştirilen akşam yemeğinde Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Erkoç, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı mezun öğrencileri ve aileleriyle bir araya geldi.

Öğrencilerin ve ailelerin mutluluğunu paylaşarak mesleki tecrübelerini ve tavsiyelerini aktaran Prof. Dr. Rektör Evren Yaşar, “Genç hekimlerimizi kutluyor, başarılarla dolu bir meslek hayatı temenni ediyorum” dedi.