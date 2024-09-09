Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk dersi yapıldı.
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Tıp Fakültesi’nde bu yıl öğrenim görmeye hak kazanan tıp öğrencilerine “Geleceği Şekillendiren Eller Bozoklu Genç Tıbbiyeliler” başlıklı ilk dersi verdi.
Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ilk derse katılarak öğrencilerle buluşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, genç tıbbiyeli adayları Yozgat Bozok Üniversitesi’nde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Rektör Yaşar ilk derste, tıp eğitimine yönelik mesleki-etik ilkelerin yanı sıra tıp doktoru olmanın sorumlulukları hakkında bilgi, deneyim ve tecrübelerini aktardı.
Yaşar, dersin sonunda geleceğin tıp hekimlerine tavsiyelerde bulundu. Ders sonrası Yaşar, öğrencilerin sorunlarını cevaplandırarak görüş ve önerilerini dinledi.