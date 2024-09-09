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Yaşar, dersin sonunda geleceğin tıp hekimlerine tavsiyelerde bulundu. Ders sonrası Yaşar, öğrencilerin sorunlarını cevaplandırarak görüş ve önerilerini dinledi.

Rektör Yaşar ilk derste, tıp eğitimine yönelik mesleki-etik ilkelerin yanı sıra tıp doktoru olmanın sorumlulukları hakkında bilgi, deneyim ve tecrübelerini aktardı.

Üniversite Rektör ü Prof. Dr. Evren Yaşar , Tıp Fakültesi’nde bu yıl öğrenim görmeye hak kazanan tıp öğrencilerine “Geleceği Şekillendiren Eller Bozoklu Genç Tıbbiyeliler” başlıklı ilk dersi verdi.

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