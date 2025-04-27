Samsun'un Alaçam ilçesinde, ateşi güçlendirmek için tiner döken 27 yaşındaki Özcan K. bir anda alevler içinde kaldı. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen olayda, evde ateş yakmaya çalışan 27 yaşındaki Özcan K., ateşi güçlendirmek amacıyla tiner kullandı. Ancak tinerin aniden parlaması sonucu genç adam alevler içinde kaldı.

Olay, Çeşme Mahallesi'nde bulunan bir evde bugün öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ateşi canlandırmak için üzerine tiner döken Özcan K., tinerin parlamasıyla bir anda alevler arasında kaldı. Durumu fark eden yakınları, müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı ve hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

İlk müdahalesi Alaçam Devlet Hastanesi'nde yapılan Özcan K., burada yapılan tedavinin ardından ağır yaralı olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi. Yüzünde, ellerinde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi yanıklar oluşan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay sonrası evde ve çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı. Özcan K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, ailesi ve yakınlarının ise hastanede endişeli bir şekilde bekleyişini sürdürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, yanıcı ve parlayıcı maddelerin ateşe yakın ortamlarda kullanılmaması konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.