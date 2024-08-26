Timurtaş Uçar’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Timurtaş Uçar kimdir? Timurtaş Uçar hoca kimdir? İşte detaylar…

TİMURTAŞ UÇAR KİMDİR?

Türk imam, vaiz ve müftü Timurtaş Uçar, 20 Mayıs 1944 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Sert üsluplu vaazları ile tanınan Uçar, vaazları nedeniyle pek çok kez tutuklanmış ve işkence gördüğü iddialarıyla gündeme gelmiştir.

Timurtaş Uçar, ilkokul ve ortaokul eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul İmam Hatip Lisesi'ne kaydoldu. Burada, Ömer Nasuhi Bilmen, Ahmet Davudoğlu ve Mahir İz gibi önemli hocalardan ders alarak dini eğitimini güçlendirdi. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde eğitimine devam ederken, vaazlarıyla dikkat çekti ve Malatya vaizliği ile Muş müftü vekilliği görevlerinde bulundu.

1976 yılında, Süleyman Ateş'in Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanmasının ardından İstanbul Müftü Başmuavini olarak görev yaptı. 1979 yılına kadar Şehzadebaşı ve Eminönü Yeni Camii'nde vaazlar verdi. 1980 askeri darbesi sonrasında görevinden alınarak, Beykoz'daki Çavuşbaşı köyüne imam hatip olarak atandı. 1990 yılında Ümraniye İMES Camii'ne tayin edildi.

Timurtaş Uçar, 1999 yılı başında 32 yıl süren Diyanet İşleri hizmetinden emekli oldu. Ümraniye Müftülüğü'ne bağlı İMES Sanayi Camii'nden 26 Şubat 1999'da emekliye ayrılan Uçar, emekliliğinden sonra da vaazlarına devam etti. Yurt içi ve yurt dışında pek çok konuşma yaptı.

15 Ekim 2000 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti. Uçar'ın vaazları ve sert üslubu, Türk din hayatında önemli bir yer tutmuştur.