17 yaşındayken ehliyetsiz olarak kullandığı lüks aracıyla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuş ve ardından annesi Eylem Tok ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmıştır.

ABD'de yakalandıktan sonra hakim karşısına çıkan Cihantimur'un tutukluluğunun devamına karar verilmiştir. İstanbul'daki olay büyük yankı uyandırmış ve Türkiye'de geniş çaplı tartışmalara yol açmıştır.

Timur Cihantimur'un Boston'daki mahkemesinde, hakim Donald Cabell tutukluluk halinin devamına hükmetmiş ve iade süreci boyunca Cihantimur'un tutuklu kalmasına karar vermiştir.

Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin tutulduğu ıslahevinden memnun olmadıklarını belirterek evde gözetim altında tutulmasını veya daha uygun bir yere nakledilmesini talep etmişlerdir. Ancak savcı, kaçma riski olduğunu ve şu anki tutukluluk koşullarının uygun olduğunu savunmuştur.

Hakim Cabell, duruşma sonunda her iki tarafın tezlerini değerlendirmek için zaman gerektiğini belirterek Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar vermiştir.