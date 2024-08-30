Timsal Karabekir, 26 Ocak 1941 tarihinde doğdu ve bugün 83 yaşında. Ünlü Türk komutan Kazım Karabekir Paşa'nın kızı olan Timsal Karabekir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli rol oynayan bir aileden gelmektedir.

TİMSAL KARABEKİR KİMDİR?

Kazım Karabekir Paşa'nın üçüncü kızı olarak 1941 yılında Ankara'da dünyaya gelen Timsal Karabekir, 7 yaşına geldiği 26 Ocak 1948'de babasını kaybetti. Bu kaybın ardından ailesiyle birlikte İstanbul Erenköy'deki köşke yerleşen Karabekir, eğitimine burada devam etti. Zihnipaşa İlkokulu ve İngiliz High School'dan mezun olduktan sonra, 1960 yılında bir Ayasbeyoğlu ile evlendi ve bu evliliğinden üç çocuğu oldu.

Eşinin yedek subaylık yaptığı dönemde Sivas'ın Şimkürek köyünde öğretmenlik yapan Karabekir, daha sonra Aydın'da bir süre tarımla uğraştı. 1978 yılında 'Uğur Tenis Tesisleri'ni kurarak 1996 yılına kadar tenis ve spor faaliyetlerine öncülük etti. İkinci evliliğini Atilla Köymen Yıldıran ile gerçekleştiren Karabekir, eşiyle birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bir dizi konferans verdi. Bu konferanslar "Silahla değil kalemle savaşmalıyız" anlayışını vurgulayan içeriklerle dikkat çekti.

TİMSAL KARABEKİR'İN SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİ

1999 yılında Atilla Köymen Yıldıran'ın öncülüğünde Kazım Karabekir Kültür Merkezi'ni kuran Timsal Karabekir, 2003 yılında Kazım Karabekir Vakfı'nın ve müzesinin kurucuları arasında yer aldı. Bu vakıf, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmek, yakın tarihe ışık tutmak, yardıma muhtaç yerlere ulaşmak ve genç nesillere tarihi öğretmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Son yıllarda kapsamlı bir konferans serisiyle gençlerle buluşan Timsal Karabekir, Kazım Karabekir arşivinden yararlanarak "Çanakkale’den Cumhuriyete" ve "Dünü Unutma, Yarın İçin Hakkın Olsun" başlıkları altında önemli konferanslar vermiştir. Tüm zamanını ve gelirini bu vakıf çalışmalarına adayan Karabekir, bu asil görevi sağlığı elverdiği sürece sürdürmeyi hedeflemektedir.

TİMSAL KARABEKİR'İN EVLİLİKLERİ VE AİLE HAYATI

İkinci evliliğini Atilla Köymen Yıldıran ile yapan Timsal Karabekir, eşiyle birlikte "Silahla değil kalemle savaşmalıyız" anlayışını benimseyerek Doğu ve Güneydoğu illerinde bir dizi konferans gerçekleştirmiştir. Altı bin yetime barınak ve eğitim sağlamış olan bir paşanın kızı olarak, Timsal Karabekir de bu mirası devam ettirmektedir.

TİMSAL KARABEKİR'İN BUGÜNKÜ FAALİYETLERİ

Timsal Karabekir, 1999 yılında kurulan Kazım Karabekir Kültür Merkezi ve 2003 yılında kurulan Kazım Karabekir Vakfı'nın ve Müzesi'nin kurucuları arasında yer almaktadır. Bugün, babasının izinden giderek sosyal ve kültürel faaliyetlerle Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeye devam etmektedir.

Altı bin yetime barınak ve eğitim sağlamış bir paşa kızı olan Timsal Karabekir de bugün onun izinden gitmektedir. 1999'da kurulan Kâzım Karabekir Kültür Merkezi'nin ve 2003 yılında kurulan Kâzım Karabekir Vakfı'nın ve Müzesi'nin kurucuları arasındadır.