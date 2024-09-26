7 Aralık 2009'da hain bir saldırıda hayatlarını kaybeden 7 kahramanımıza yönelik bu çirkin ifadeler, vatandaşların sabrını taşırırken, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Özellikle gençler arasında popüler olan TikTok'ta açılan bazı hesaplar, milli duyguları rencide eden paylaşımlarda bulunarak büyük tepki topladı. Kullanıcılar, bu tür içeriklerin neden engellenmediğini sorgulayarak, platformun denetimsizliğine dikkat çekti. Ahlaki değerlere aykırı ve toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan bu paylaşımların, platformun Türkiye'deki imajını olumsuz etkilediği belirtiliyor.

"TİKTOK YASAKLANSIN" ÇAĞRILARI

Sosyal medya kullanıcıları, TikTok'ta yaşanan bu olayların ardından platformun Türkiye'de yasaklanması gerektiğini savunuyor. Aile yapısını ve milli duyguları hedef alan içeriklerin durdurulması için yetkililere çağrıda bulunan kullanıcılar, TikTok gibi uygulamaların daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Hatırlanacağı üzere, 7 Aralık 2009'da Sazak köyü yakınlarında teröristler tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda Uzman Çavuş Harun Arslanbey ve erler Onur Bozdemir, Kemal Bide, Ferit Demir, Yakup Mutlu, Cengiz Sarıbaş, Fatih Yonca şehit olmuş, Uzman Çavuş Yusuf Öztürk ile erler Arif Temel ve Emrah Mandıralı ise yaralanmıştı.

Şehitlerimize yapılan bu saygısızlıkların karşılıksız kalmaması gerektiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden konuyla ilgili acil adım atmalarını bekliyor. Sosyal medyada başlatılan kampanyalarla, TikTok yönetimine de bu durumun bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması talep ediliyor.