Sosyal medyada Karagül ismiyle bilinen Merve C., özellikle TikTok ve Instagram platformlarında paylaştığı içeriklerle dikkat çekiyor. Samimi ve dobra üslubu, gündelik yaşamdan kesitleri ve çocuklarıyla yaptığı eğlenceli videoları paylaşmasıyla kısa zamanda binlerce takipçiye ulaştı.

Fenomen Karagül, video düzenleme ve canlı yayın yönetimi gibi konularda yetkin bir içerik üretici olarak öne plana çıkıyor. Zaman zaman ünlü isimlerle polemiklere giren ve cesur açıklamalar yapan Karagül, sosyal medyada hem eğlenceli hem de eleştirel bir figür konumunda. Onun sert ve mizahi yaklaşımı, takipçi kitlesinin hızla büyümesine katkı sağladı.

Son zamanlarda Karagül'ün Instagram hesabında yaşanan erişim sorunu geniş kesimler tarafından merak konusu oldu. Hesabın bir anda erişilemez hâle gelmesi, takipçileri arasında şaşkınlık yarattı. Türkiye’de alınan bir erişim engeli kararı sonrası, fenomenin Instagram hesabı yalnızca Türkiye IP adreslerinden görüntülenemiyor. Hesap tamamen silinmedi; erişim engeli mahkeme veya idari bir karar doğrultusunda gerçekleşti.

Bu kapatma kararının arka planında, Karagül’ün çocuklarıyla yaptığı bazı paylaşımlar bulunuyor. Özellikle bir canlı yayında çocuğunun yaralanmasına rağmen yayına devam etmesi, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Fiziksel şiddet iddiaları ve kamuoyunu rahatsız eden yayınları sebebiyle hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Oluşan yoğun kamuoyu baskısından sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahalede bulundu.

Karagül’ün üç çocuğu devlet koruması altına alındı. Sosyal medyada çocukların istismar edilmesi, zararlı içeriklere maruz bırakılması gibi durumlar hem çocuk haklarına aykırı bulunuyor hem de suç teşkil ediyor. Uzmanlar, benzer olayların sosyal medya platformlarında daha dikkatli takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.