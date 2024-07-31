Düzce'de Cedidiye Mahallesi Bolu Caddesi'nde meydana gelen kazada bir araç sürücüsü, yolda seyir halindeki elektrikli bisiklete çarpması sonucu bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Cedidiye Mahallesi Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre yola çıkmaya çalışan K.A. idaresindeki 27 UR 006 plakalı panelvan araç cadde üzerinde ilerleyen M.O. kontrolündeki elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü M.O. yaralandı.

Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar ve vatandaşlar yaparken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.O. sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya karışan panelvan araç sürücüsü K.A. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.