Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli, Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombinasını ve Süt İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Öncelikle Yozgat Et Kombinası Müdürü Selahattin Yasdıman ziyaret eden Başkan Erkekli ziyaret kapsamında Et ve Süt Kurumunun Yozgat ve hinterlandına yönelik faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette Yozgat’ta kasap esnaflarına haftalık 1 ya da 2 defa karkas et temin edilmesi konusunu görüşüldü.

Kasap esnaflarının uygun fiyata et satışını daha çok vatandaşa ulaştırabilmek ve fiyat farkından ötürü satışlarındaki azalmayı biraz olsun telafi edebilmek adına karkas et temin talepleri iletildi.

Erkekli daha sonra Süt İşletme Müdürü Akif Başol ile görüşerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan heyet ev sahipliklerinden ötürü kendilerine teşekkür ederek ziyareti sonlandırdı.