Bir ilan sitesinde gündem olan 'emekliye kiralık değildir' ev ilanıyla ilgili başlatılan inceleme sonucunda Ticaret Bakanlığı ilanı veren emlakçıya para cezası uygulandığını açıkladı.

İdari Para Cezası Uygulanacak

Ticaret Bakanlığı bir ilan sitesinde tepki çeken 'kiralık ev ilanı' ile ilgili yaptığı incelemede ilanı veren emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulandığını açıkladı.

"Emekliye kiralık değildir" şeklindeki ifadeye yönelik verilen para cezasının miktarı hakkında bir bilgi ise paylaşılmadı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık tespit edilen ilanın yayından kaldırıldığı da aktarıldı.

Ticaret Bakanlığından Müdahale Geldi

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Her vatandaşımızın eşit şartlarda hizmet almasını, piyasada adil, dürüst ve ahlaka uygun ticari faaliyetlerin sürdürülmesini, toplum vicdanını zedeleyen her türlü ayrımcı uygulamanın önlenmesini temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Dürüst ticaretin, hakkaniyetin ve toplumsal sorumluluğun yanında olmaya, vatandaşımızın, hakkını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.