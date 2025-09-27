Ticaret bakanlığı tarafınca yapılan denetimlerde Güvensiz Ürün Bildirimleri listesinde iki ürün daha eklendi.

Güvensiz Ürün listesinde Kimyasal risk taşıdığı gerekçesiyle iki markanın lavabo açıcı ürünlerinin piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

Listeye Eklenen Ürünler

Cosmiq marka lavabo açıcı; Güvensizlik nedeni, çocuk emniyetli kapatma düzeneği ile dokunsal uyarıların bulunmaması.

Gojo marka lavabo açıcı; Güvensizlik nededi, dokunsal uyarıların bulunmaması.