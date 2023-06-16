Sektörü uyaran bakanlık, artan şikayetler üzerine inceleme ve denetimlere başladı. Yılın ilk 5 ayında 6 firmaya yaklaşık 10 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı, e-ticaretteki sipariş iptalleri ile ilgili vatandaşların mağduriyetlerini önlemek için sektörü uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde geleneksel ve sosyal medyada yer alan haberler ile Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurularda yaşanan kur ve fiyat artışları dolayısıyla şikayetlerin arttığına dikkati çekildi. Söz konusu siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edildiğine yönelik şikayetlerde artış olması üzerine bakanlık tarafından gerekli inceleme ve denetimlerin başlatıldığı duyuruldu.

2022 yılında 75 firma nezdinde yapılan inceleme ve denetim gerçekleştirildiğine dikkati çeken Bakanlık, açıklamada, 46 firmaya toplamda 41 milyon 280 bin 556 lira idari para cezası uygulandığı, 2023 yılının ilk 5 ayında 6 firmaya toplamda 9 milyon 252 bin 704 lira idari para cezası uygulandığı, ayrıca 6 firma içinde inceleme ve denetim başlatıldığını kaydetti. İGF