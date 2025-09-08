Hem tüketici haklarını korumak hem de piyasa düzenini sağlamak amacıyla denetimlerin titizlikle sürdürüleceği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla ülke genelinde gıda ve market denetimlerini başlattı.

Denetimler; fiyat etiketi, raf ve kasa fiyat uyumu ile ürün etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğu çerçevesinde yürütüldü.

Yetkililer, denetimlerin özellikle temel gıda ürünleri başta olmak üzere vatandaşların günlük yaşamında doğrudan etkili olan ürünlerde yoğunlaştırılacağını bildirdi.

Yozgat’ın da dahil olduğu Türkiye genelinde yapılan denetimler kapsamında ürünleri ve etiketleri incelediklerini ve bu denetimleri istikrarla sürdüreceklerini söyleyen Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız talimatları doğrultusunda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak tüketicinin ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasada adil fiyat mekanizmalarını oluşturmak adına haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yoğun bir şekilde denetimler yapmaktayız. Haksız fiyat kapsamında yaptığımız denetimlerde, işletmelerden denetlenen ürüne ait geçmişe yönelik 3 aylık faturalar istemekteyiz. Faturaların incelenmesi neticesinde haksız fiyat şüphesi oluşan işletmeleri nihayet değerlendirmeyi yapmak üzere, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk ediyoruz. Orada haksız fiyat durumu görülmesi neticesinde ceza uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

140 Milyon Lira İdari Para Cezası Uygulandı

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, ocak ayından itibaren 15 bin firmanın ürün ve etiket fiyatlarını değerlendirdiklerini ve usulsüzlük durumunda idari para cezası uyguladıklarını belirterek, "Ankara ilimizde ocak ayından itibaren toplam 15 bin firma denetlenmiş olup, toplam 140 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. E-Devlet'te yer alan Haksız Fiyat Mobil Uygulaması üzerinden veya İl Müdürlüğümüze CİMER üzerinden birçok başvuru olmaktadır" dedi.