Ticaret Bakanlığının hazırladığı yeni dönemde, direkt olarak satışlarda tüketiciyi caydırıcı ve abartılı ifadelerin önüne geçilirken, şirketlerin kayıt altına tutulmasıyla tüketici mağduriyetleri büyük bir sorunu önlenecek.

Bakanlık, ürün veya hizmetlerin, sabit bir mağaza ya da perakende noktası olmadan, tüketiciye kişisel iletişim yoluyla satılmasına imkan sağlayan direkt olarak satış sistemine yönelik kapsamlı bir düzenlemeyi hayata sundu.

Bu sistemlerin şeffaf, adil ve güvenilir biçimde işlemesine yönelik hazırlık yapan yeni yönetmelikle hem tüketici haklarının ve çıkarlarının korunması hem de doğrudan satış sistemlerine ilişkin esasların belirlenmesi hedeflendi. Çoğunluğu kadın girişimcilerden belirlenen bu sistemlere yönelik düzenlemeyle, özellikle kadınların ticari hayata katılımının teşvik edilmesi amaçlandı.

Tüketicinin Parasını Alması Artık Daha Kolay

Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Ergün Kılıç, geçmişte direkt olarak satış işlemlerinde, satış yapan kişi ya da şirketin, ürünü teslim etmesinin ardından ortadan kaybolması, kayıt dışılık, iade, garanti ya da servis gibi satış sonrası hizmetlerin çoğu zaman sunulmaması gibi sorunlarla karşılaşılabildiğini bildirdi.

Tüketiciye imzalatılan belgelerde eski tarih atılarak, tüketicinin cayma hakkını kullanmasının bilerek zorlaştırılabildiğine de belirten Kılıç, "Doğrudan satışlarda ürünler hakkında yeterli bilgi verilmediği gibi bazen yanıltıcı ya da abartılı tanıtımlar yapılıyordu. Yeni yönetmelikle artık bu sorunlara ciddi önlemler getiriliyor. Öncelikle şirketler kayıt altına alınacak, yani denetim yapılabilir hale gelecek." İfadelerinde bulundu.

Zorunlu sermaye ve bloke hesap şartı sayesinde piyasada güçlü, kurumsal ve gerçekten bu işi yapmak isteyen firmalar kalacağını belirten Kılıç, "Bu da demek oluyor ki kısa vadeli kar amacıyla sisteme giren ve sonra kaybolan firmalar artık yer bulamayacak. Bu da hem dolandırıcılık riskini azaltacak, hem tüketiciyi koruyacak, hem de sektöre olan güveni artıracak." diye konuştu.

Yönetmelikte bulunan ve şirketin en az 10 milyon lira sermayeye ve 3 milyon lira bloke hesaba sahip olması şartının "tüketicinin bir sorun yaşadığında muhatapsız kalmayacağı" anlamına geldiğini belirten Kılıç, ürün iadesi ya da cayma hakkı kullanıldığında tüketicinin parasını geri almasının artık çok daha kolay olacağını söyledi.

Kadınları Güçlendirmek İçin Destek

Kılıç, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesini olumlu bulduklarını da söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü doğrudan satış sistemi, özellikle evden çalışmak isteyen, çocuğuna ya da yaşlı yakınına bakan kadınlar için büyük bir fırsat sunuyor. Bu da hem bireysel hem toplumsal açıdan çok değerli. Ama mesele sadece kadınların gelir kazanmasıyla sınırlı değil. Kadınların sisteme aktif katılması, tüketici işlemleri açısından da bir kalite ve güven unsuru getiriyor. Çünkü kadınlar genellikle daha dikkatli, empati kurabilen ve dürüst satış ilişkileri kurmaya yatkın oluyor. Bu da doğrudan satışta tüketici ile daha güvene dayalı bir bağ kurulmasını sağlıyor."

Kadınların sektörde güçlenmesi, tüketicilerin daha bilinçli alışveriş yapmasını da beraberinde getirir." değerlendirmesinde bulundu.