Sağlık Bakanlığı hastanelere tıbbi sekreter ve büro personeli alımı gerçekleştiriyor.

Bakan Memişoğlu yaptığı son dakika duyurusunda alımın başvurusuna dair bilgilerden bahsetti.

Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Tıbbi sekreter alımı şartlarının şöyle olacağı duyuruldu:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak.

Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada başvuruların Ekim 2025'te başlayacağını duyurdu. Başvuru ekranı açılınca bildirimle haberdar olmak için mobil uygulamanın indirilmesi gerektiğini vurguladı.