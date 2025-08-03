Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tıbbi kenevirin kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 Hastalıkta Şifa

Memişoğlu tıbbı kenevirin, nörolojik hastalıklar, akne, kronik ağrı, şizofreni, kaygı bozuklukları, mide bulantısı, diskinezi, sedef hastalığı, romatoid artrit ve bazı kalp rahatsızlıkları gibi 15 farklı hastalıkta bilimsel temellere dayalı olarak kullanıldığını aktardı.

Bakanlık Onaylı Eczanelerde

Bakan Memişoğlu, tıbbi kenevirin Sağlık Bakanlığı onayıyla ve reçeteyle eczanelerde olacağını kaydederken; “Bağımlılık riski olmayan, ilaç formuna getirilmiş ve hekim kontrolünde" kullanılacağını kaydetti.