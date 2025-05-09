T.C.

YOZGAT İLİ

Yozgat Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birlik Başkanlığı

TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI VE STERİLİZASYON TESİSİNİN İŞLETİLMESİ İŞİ

İLAN

Yozgat ili Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birlik Başkanlığına bağlı üye Belediyelerin sınırları içerisinde bulunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları, doktor ofis ve muayenehaneleri ile talep halinde evlerden ve çevre il ve ilçelerden dahil olmak üzere tüm tıbbi atıkların 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden ayrı toplanması, taşınması ve tıbbi atıkların sterilize edildikten sonra bertaraf edilmesi ve amacı doğrultusunda 10 yıl müddetle işletilmesi İşi Yozgat Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birlik Başkanlığı Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

1-) İhale 20/05/2025 tarihinde saat 14:00 da Sorgun Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-) Tıbbi atıkların toplanması taşınması ve sterilizasyon tesisinin işletilmesi işi 10 yıl süre ile ihale edilmekte olup; ihaleye katılacak olan istekliler aylık tahsilat 2025 yılı için sabit 30.000,00 TL+ (KDV hariç) olmak üzere her yıl TUİK tarafından belirlenen TEFE/TÜFE oranlarında artış uygulanacaktır. Toplanan atıklardan elde edilen tahsilatın aylık %15 ‘ini İdareye vermeyi kabul etmiş olurlar. Bu İhalede %15 (Yüzde On Beş) oranından pay alınmak üzere ihalede artırıma başlayacak ve en yüksek fiyat teklif eden isteklide ihale bırakılacaktır. Bu şartların altındaki teklifler kesinlikle kabul edilemez. Asgari şartın üzerindeki teklifler en az 1 puan artırılarak yapılacaktır.

3-) Muhammen Bedel :10 yıllık 110.000.000,00 TL+KDV

4-) Geçici Teminat:10 yıllık (%3 ) 3.300.000,00 TL

Geçici Teminat Mektubunun Süresi 2 Aylık (60 Takvim günü)

5-)İhale şartname ve ekleri 2.000,00 TL ödenerek Sorgun Belediye Başkanlığı İhale Biriminden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir

6-) İsteklilerden alınacak Belgeler:

İhaleye katılacak gerçek – tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek

c) Geçici teminatı yatırmış olmak.

d) Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

1- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge.

2- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

e) İmza sirkülerini vermesi

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri

2- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

h) Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgelerde birinci yılın toplam işletme tutarının %25’inden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve/veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belge verilecektir

ı) Benzer iş olarak; Tıbbi Atık Toplama, Taşıma Hizmetleri ile Birlikte Sterilizasyon Tesis İnşaatı Yaparak Kurulum ve Montajını Sağlama, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesis İşletmeciliği İşi bir bütün olarak kabul edilecektir.

i) 2886 sayılı Devlet İhale kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası olmadığına dair yazılı taahhütname.

j) Benzer iş olarak; İstekliler ihale tarihi itibarıyla son 10 (on) yıl içinde en az 250.000 (ikiyüzellibin) nüfusa sahip il sınırları dahilinde, Tıbbi Atık Toplama, Taşıma Hizmetleri ve Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesis İşletmeciliği İşi konusunda yetkili makamlardan alınan belgelerin aslını teklif dosyasında sunacaklardır.

k) İstekliler, ihale tarihi itibariyle son 10 (on) yıl içerisinde bir sözleşme kapsamında herhangi bir yıla ait en az 300.000 (üçyüzbin) kg/yıl tıbbi atık toplayıp taşıyarak bertarafını sağladığına dair belediye/birlik başkanlıklarından temin edecekleri belgenin aslını teklif dosyasında sunacaktır. (Teknik şartnamenin 1.3- KAPSAM maddesi gereği İdarenin görüşü alınarak tıbbi atıkların sterilize etmek isteyen yakın bölgedeki diğer il, ilçe ve belde belediyelerinin atıklarının sterilizasyonu programa dahil edilebilecektir.)

l) İstekliler Tıbbi Atık Toplama, Taşıma ve Sterilizasyon Tesisi İşletme işine ait ilgili Bakanlıktan aldıkları geçerli Çevre İzin ve Lisans Belgesini teklif dosyasında sunacaktır.

m) İsteklinin kendi öz malı olarak en az 2023 model olmak üzere, 1 adet azami yüklü ağırlığı 7,5 ton kapasiteli Tıbbi Atık taşıma araç lisansına sahip araca ait lisans ve tescil belgeleri teklif dosyasında bulunacaktır. Ortak girişimlerde her bir firma ayrı ayrı bu araç ve belgelere sahip olduğunu teklif dosyasında sunacaktır.

n) İstekli firmaya ait Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınmış K2 Yetki Belgesini ve Atık Taşıma Araç Listesi ile Taşıt Kartları teklif dosyasında bulunacaktır.

o) İhale ilan tarihinden önce alınmış ve geçerlilik süresi devam eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi teklif dosyasında bulunacaktır.

ö) İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresi devam eden ISO 9001 Kalite Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi teklif dosyasında bulunacaktır.

p) İstekli firma ihale ilan tarihinden önce bünyesinde 2 Çevre Mühendisi, 1 tehlikeli madde güvenlik danışmanından oluşan teknik personeli tam gün SGK’lı olarak çalıştırdığına dair SGK Bildirgelerini ihale dosyasında bulunacaktır.

r) İstekliler Yozgat Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birlik Başkanlığından Borcu olmadığına dair alacakları belgenin aslını teklif dosyasında sunacaktır.

t) İstekli olarak ihaleye katılacak olan ortak girişim firmalarındaki her bir firma 6. Maddede belirtilen şartları ayrı ayrı sağlayacaktır.

u) Geçici teminat bedeli ve Şartname bedeli Vakıfbank Yozgat Şubesindeki Birliğimize ait İşletme Müdürlüğü TR70 0001 5001 5800 7286 3913 32 nolu hesaba yatırılıp dekontu ihale dosyasına eklenecektir.

7-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Mustafa Erkut EKİNCİ

Yokab Birlik Başkanı