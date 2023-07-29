Çayıralan ilçesine bağlı İshaklı, Konuklar beldesinde, dikimi gerçekleşen Tıbbı Aromatik Bitkiler Bahçesinde hasat töreni düzenlendi.

Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü Çayıralan Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği tarafından, 2021 yılında İshaklı mevkiinde 3.0 hektar alanda Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi Tesis edildi. Sahaya 2021 sonbaharında bin 500 adet Adaçayı Kekik ve Lavanta fidanları dikimi yapıldı. 2022 yılında Çayıralan Konuklar beldesinde 4.0 hektar alanda Banukara Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Projesi Tesis edilirken, Sahaya 2022 sonbaharında proje kapsamında 3 bin 500 adet Badem, 1000 adet Adaçayı, Kekik ve Lavanta fidan dikimi yapıldı. Beklenen faydanın sağlanması için dikimden sonra çapalama, toprak havalandırması, yabancı otlarla mücadele gibi bakım işleri özenle gerçekleştirildi. Tıbbı Aromatik Bitkiler Bahçesinde yetişen Adaçayları ve Kekikler Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü personelleri tarafından hasat edildi” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi