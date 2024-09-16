Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin yaptığı açıklamada, bugüne kadar 440 kişinin uçuş güvenliğini ihlal eden davranışları nedeniyle kara listeye alındığını belirtmesi, kamuoyunda merak uyandırdı.

Bu listede yer aldığı iddia edilen isimlerden biri de Berat Güdür oldu. Peki, Berat Güdür kimdir ve neden kara listeye alındı?

İddialara göre, Berat Güdür Londra seferi sırasında Türk Hava Yolları'nın kabin ekibi ve diğer yolculara yönelik ağır hakaretlerde bulundu.

Güdür'ün, uçuş esnasında ekip üyelerine zorbalık yaptığı ve bu davranışları nedeniyle uçuşun güvenliğini tehlikeye attığı öne sürüldü. Olayın ardından Güdür'ün gözaltına alındığı ve Türk Hava Yolları tarafından kara listeye eklenerek, bundan sonraki uçuşlarda yer almasının yasaklandığı iddia edildi.

THY'nin kara listesine alınan kişiler, uçuş esnasında taşkınlık çıkartan, kabin ekibine zorluk çıkaran veya yolcuların güvenliğini tehlikeye atan kişileri kapsıyor. Berat Güdür'ün de bu listeye dahil olduğu söylentileri, kamuoyunda geniş yankı buldu.

Ancak olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Konu hakkındaki iddiaların ne kadar doğru olduğu ve Güdür'ün durumu hakkında net bilgilere ulaşılabilmesi için yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.