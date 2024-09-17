Edinilen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakta, Güdül'ün kabin görevlilerine karşı saygısız ve sert bir tutum sergilediği belirtildi. Kabin memurlarına yönelik hakaretlerinin ardından, uçak içerisindeki diğer yolcularla da tartışmaya girdiği iddia edilen işadamı, uçakta huzursuzluğa neden oldu.

Olayın büyümesi üzerine güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. Güdül'ün bu esnada güvenlik personeline de direnç gösterdiği ve uçaktan indirilmeye çalışılırken sert bir dil kullanarak, "10 fabrikam var" şeklinde tehditkâr ifadeler kullandığı bildirildi. Uçağın kaptan pilotunun durumu yere rapor etmesi sonrasında, Londra'daki varış noktasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak üzere uçaktan indirildi.

THY yetkililerinden alınan bilgilere göre, yaşanan bu olayın ardından Berat Güdül, havayolu şirketinin kara listesine eklendi. Bu kara listeye alınan yolcular, belirli bir süre boyunca THY'nin seferlerinde uçuş yapamıyor.

Yaşanan olay, sosyal medyada da geniş yankı bulurken, yolcuların uçuş güvenliği ve havayolu şirketlerinin bu tür durumlara karşı aldığı önlemler bir kez daha gündeme geldi. Güdül cephesinden henüz bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Bu olay, son dönemlerde uçuşlarda yaşanan yolcu taşkınlıklarının artmasıyla birlikte, havayolu şirketlerinin güvenlik önlemlerini sıkılaştırma yönündeki çabalarını da gözler önüne seriyor.