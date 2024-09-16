Olay sırasında Güdül'ün, uçağın güvenlik görevlilerine direnerek sert bir dil kullandığı, kendisini uçaktan indirmeye çalışan polis ekiplerine ise "10 fabrikam var" diyerek mukavemet gösterdiği öğrenildi.

Uçakta yaşanan bu anlar, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı ve Güdül'ün kim olduğu, ne iş yaptığı merak konusu oldu.

BERAT GÜDÜL KİMDİR?

Olayın ardından edinilen bilgilere göre Berat Güdül, Samsun'un İlkadım ilçesinde ikamet eden bir iş insanı olarak biliniyor. Güdül'ün uçakta yaptığı hakaret içerikli konuşmalarının yanı sıra, güvenlik güçlerine karşı sarf ettiği "Benim 10 fabrikam var, beni tutamazsınız" ifadeleri dikkat çekti. Ancak, Berat Güdül'ün sahibi olduğunu iddia ettiği fabrikalar ve iş hayatı hakkında kamuoyuna yansıyan net bir bilgi bulunmuyor. Sosyal medya kullanıcıları ve medya kuruluşları, Güdül'ün iş yaşamı ve şirketleri ile ilgili daha fazla detay talep ediyor.

THY'NİN KARA LİSTESİNE ALINDI

Türk Hava Yolları, uçak içindeki huzuru bozduğu ve kabin ekibi ile yolculara hakaret ettiği gerekçesiyle Berat Güdül'ün adını kara listeye aldı. THY'nin kara listesine giren yolcular, belirli sürelerle ya da süresiz olarak havayolu şirketinin uçuşlarından men edilebiliyor. Güdül’ün bu listeye eklenmesinin ardından bir daha THY uçuşlarında yer alıp alamayacağı belirsizliğini korurken, şirketin bu tür olaylarda uyguladığı katı tedbirler geçmişte de benzer vakalarda gündeme gelmişti.

AK PARTİ İDDİALARI VE İSİM KARIŞIKLIĞI

Olayın ardından Berat Güdül hakkında sosyal medyada ve bazı haber platformlarında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların başında, Güdül'ün AK Parti ile bağlantılı olduğu, hatta partide yönetici pozisyonunda bulunduğu iddiası yer aldı. Ancak kısa süre içinde yapılan araştırmalar sonucunda, bu kişinin AK Parti Mersin Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Kemal Berat Güdül ile isim benzerliği olduğu anlaşıldı.

AK Parti üyesi Kemal Berat Güdül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uçak olayına karışan şahısla hiçbir ilgisinin olmadığını, sadece isim benzerliğinden dolayı bu iddiaların ortaya atıldığını belirtti. Güdül, "15.09.2024 İstanbul-Londra seferini yapacak olan THY'ye ait uçakta sefer öncesi kabin ekibi ile tartışan ve sorun çıkaran Berat Güdül isimli şahısla ilgim alakam yoktur. Sadece isim benzerliğimiz vardır" ifadelerini kullandı.