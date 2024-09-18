Uçakta kabin memuruna saldıran Dilan Çıtak’ın kim olduğu merak ediliyor? Sizler için araştırdık. İşte detaylar…

Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum-İstanbul seferi sırasında yaşanan olayla gündeme gelen Dilan Çıtak, uçakta kabin memuruyla yaşadığı tartışma sonrası THY'nin kara listesine alındı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı olan Dilan Çıtak, uçuş sırasında kedisini kucağına alarak kabin kurallarını ihlal etti. Kabin memurunun uyarısını dikkate almayan Çıtak, memurla tartışmaya girdi ve olay büyüdü. THY, bu olay sonrası Dilan Çıtak’ı kara listeye alarak uçuşlarına kısıtlama getirdi.

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

2 Aralık 1989 tarihinde İstanbul’da doğan Dilan Çıtak, müzik dünyasında İbrahim Tatlıses’in kızı olarak tanınmaktadır. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde yarı burslu olarak müzik eğitimi aldı. Şan, piyano ve keman dersleri alan Çıtak, piyano eğitimini dört yıl, keman eğitimini ise iki yıl sürdürdü. Okul yıllarında müzikallerde, korolarda ve caz orkestralarında solist olarak görev aldı. Aynı zamanda Pera Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi gördü.

2011 yılında müzik eğitimini ilerletmek için Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Dilan Çıtak, Berklee College of Music’te çeşitli gruplarla sahne aldı ve vokal eğitimi için The Juilliard School’dan mezun bir eğitmenle çalıştı. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İngilizce müzikoloji bölümünde öğrenim gördü. Müzik kariyerine ise İskender Paydaş’ın “Zamansız Şarkılar” projesinde vokalist olarak katkıda bulundu.

DİLAN ÇITAK’IN AİLESİ

Dilan Çıtak’ın annesi, 1990’lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Işıl Çıtak’tır. Dilan Çıtak, müzik kariyerine devam ederken kişisel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.