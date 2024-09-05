Theo James, 16 Aralık 1984 tarihinde İngiltere'nin High Wycombe şehrinde doğdu. Annesi Jane, Ulusal Sağlık Servisi'nde çalışırken, babası Philip Taptiklis bir iş danışmanıdır. James’in baba tarafından kökenleri Yunan olup, Mora Yarımadası'ndan Yeni Zelanda'ya göç etmiştir. Ayrıca İngiliz ve İskoç köklerine de sahiptir. Ailesinin en küçük çocuğu olan James, iki erkek ve iki kız kardeşiyle birlikte büyüdü. Aylesbury Dilbilgisi Okulu'nda eğitim gördükten sonra Nottingham Üniversitesi'nde felsefe üzerine lisans eğitimi aldı. Sanat eğitimi ise Bristol Eski Vic Tiyatro Okulu'nda tamamladı.

James, 2016 yılında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile iş birliği yaparak Yunanistan'da Suriyeli mültecilerle tanıştı ve onların durumları hakkında bilgi edindi. Bu deneyim sonrasında, Suriye İç Savaşı'ndan etkilenenler için insani yardımlar konusunda aktif bir destekçi oldu. Ayrıca, 2018 yılında oyuncu Ruth Kearney ile evlendi.

Theo James’in Türkiye'ye geliş sebebi, 'Fuze' adlı filmin çekimleri için yapılan hazırlıklar. James, bu projede performansıyla büyük ilgi görecek gibi görünüyor.